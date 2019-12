(Tippfehler behoben)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der Handel der Boeing -Aktien wurde am Montag noch vor dem Start des regulären Handels in den USA ausgesetzt. Der Grund ist die Erwartung einer Unternehmensmitteilung, hieß es./mis/nas

