Abu Dhabis Kronprinz Mohamed Bin Zayed betont wesentliche Rolle der Parlamente beim Fördern des friedlichen Zusammenlebens und gegenseitigen Verständnisses der Völker

Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte der VAE, empfing eine Delegation von Sprechern und Mitgliedern regionaler und internationaler Parlamente sowie Mitglieder des Globalen Rats für Toleranz und Frieden.

Building bridges of coexistence and understanding between communities (Photo: AETOSWire)

Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed begrüßte die Delegation und wünschte ihr einen erfolgreichen Aufenthalt in den VAE. Gleichzeitig drückte er seine Freude über die positive internationale Beteiligung am Jahr der Toleranz aus, die sowohl Beiträge von offizieller Seite wie auch aus der Bevölkerung umfasse. Beachtenswert ist, dass die Delegation die VAE besuchte, um an den Feierlichkeiten des Föderativen Nationalrats (Federal National Council, FNC) zum Ende des Jahres der Toleranz teilzunehmen.

Seine Hoheit der Kronprinz von Abu Dhabi betonte, dass die Veranstaltungen, Programme und Initiativen dieses Jahres die hohe Bedeutung von Toleranz in das Bewusstsein der Menschen gerückt hätten, und er merkte an, dass das "Dokument über die menschliche Verbrüderung für den Weltfrieden und ein einträchtiges Zusammenleben" eine Schlüsselinitiative für das Jahr der Toleranz und eine wichtige Referenz für die zukünftigen Anstrengungen zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens der Weltbevölkerung darstelle.

Seine Hoheit, der stellvertretende Oberbefehlshaber der Streitkräfte der VAE, fügte hinzu, dass Toleranz in der Tat ein in der Geschichte der VAE tief verwurzelter Wert sei, und bekräftigte die uneingeschränkte Unterstützung der VAE beim weltweiten Verkünden der Botschaft von Toleranz.

Seine Hoheit Scheich Mohamed betonte die wesentliche Rolle der Parlamente beim Fördern des friedlichen Zusammenlebens und gegenseitigen Verständnisses der Völker, da sie deren Bemühungen um Entwicklung, Frieden und Stabilität zum Ausdruck brächten.

Die Sprecher und Mitglieder der regionalen und internationalen Parlamente brachten Ihre Freude über den Besuch in den VAE und das Zusammentreffen mit Seiner Hoheit Scheich Mohamed zum Ausdruck und lobten die Bemühungen des Landes, Toleranz und Mäßigung in aller Welt zu fördern und regionale und internationale Entwicklung ohne Diskriminierung zu unterstützen.

Die Delegation lobte darüber hinaus die VAE für ihre führende Rolle im Bereich der Entwicklung, ihre Pläne zum Ermächtigen von Jugendlichen und Frauen sowie ihre engagierte Vorbereitung auf die kommenden 50 Jahre.

Dem Treffen wohnten Saqr Ghobash, Sprecher des FNC, sowie Ahmed bin Mohammed Al Jarwan, Präsident des Globalen Rats für Toleranz und Frieden, bei.

