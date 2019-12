Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Unterhaching (pta007/23.12.2019/16:00) - Nach Ablauf der Bieterfrist hat die Phicomm AG heute ihre Insolvenzforderungen gegen die Dero Bank AG, München, an den Meistbietenden veräußert. Der Kaufpreis beträgt Euro 201.000 und ist bis zum 31.12.2019 zur Zahlung fällig. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt des Wiederkaufs.



(Ende)



Aussender: Phicomm AG Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 5457 8550 E-Mail: info@phicomm-ag.de Website: www.phicomm-ag.de



ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1577113200562



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019 10:00 ET (15:00 GMT)