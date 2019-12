Fitness First Studio Frankfurt: Hier trainiert Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Der Währungs- und Devisen-Experte ist nämlich ein passionierter Marathon-Läufer. Mehrfach um die Welt geht es jedes Jahr: Texas, Australien, Südafrika, überall, wo es Marathons gibt, ist er dabei. Antje Erhard traf ihn im Fitnessstudio Fitness First in Frankfurt. Ihre Fragen gingen rund um Edelmetalle, Gold, Silber, Palladium und die Kryptos. Ist der Bitcoin zurück? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/