DGH Deutsche Grundwert Holding AG: Ordentliche Hauptversammlung soll über eine Barkapitalerhöhung sowie drei Sachkapitalerhöhungen beschließen DGAP-Ad-hoc: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung DGH Deutsche Grundwert Holding AG: Ordentliche Hauptversammlung soll über eine Barkapitalerhöhung sowie drei Sachkapitalerhöhungen beschließen 23.12.2019 / 17:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 23. Dezember 2019. Vorstand und Aufsichtsrat der DGH Deutsche Grundwert Holding AG (WKN: A0B6VN, ISIN: DE000A0B6VN9) haben heute beschlossen, den Aktionären auf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Dezember 2019 umfangreiche Kapitalmaßnahmen vorzuschlagen. Einer der Beschlussvorschläge umfasst eine Barkapitelerhöhung um bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 500.000 Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 je Aktie unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre. Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös für die Finanzierung des operativen Geschäftes zu nutzen. Ferner stehen drei Sachkapitalerhöhungen zur Abstimmung. So soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 je Aktie gegen Sacheinlagen erhöht werden, um damit eine Darlehnsablösung vorzunehmen. Eine zweite Sachkapitalerhöhung um bis zu EUR 3,0 Mio. durch Ausgabe von bis zu 3,0 Mio. Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 je Aktie soll den Erwerb des Generationenzentrums Mitteldeutschland (Pflege / betreutes Wohnen / medizinische Ausbildung), in Borna bei Leipzig, ermöglichen. Die dritte Sachkapitalerhöhung sieht die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 20,0 Mio. durch Ausgabe von bis zu 20 Mio. neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 je Aktie vor. Diese Sachkapitalerhöhung schafft die Voraussetzungen, um einen Erwerb des Objekts Birkbuschstraße 40-42 in Berlin anzustreben. Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen würde sich das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell EUR 400.000,00 auf bis zu EUR 24.400.000,00 erhöhen. Der Vorstand DGH DEUTSCHE GRUNDWERT HOLDING AG Kontakt: Investor Relations Kontakt DGH DEUTSCHE GRUNDWERT HOLDING AG Michael Power Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon +49 (0) 30 52 0044 208 Telefax +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: m.power@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com Vorstand: Frank Peinelt / Michael Power Aufsichtsratsvorsitzender: Udo Blümel Sitz der Gesellschaft: Berlin Amtsgericht: Berlin Charlottenburg HRB 106 666 B 23.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DGH Deutsche Grundwert Holding AG Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 52 0044 208 Fax: +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: info@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com ISIN: DE000A0B6VN9 WKN: A0B6VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 942867 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 942867 23.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A0B6VN9 AXC0191 2019-12-23/17:41