In Ostwestfalen trafen Familienunternehmen auf israelische Start-ups - nach einem sorgfältigen Auswahlprozess. Welches Potenzial hinter diesem Pilotprojekt steckt, berichtet Markus Gick von der Bertelsmann-Stiftung.

3000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Bielefeld und Tel Aviv. Thematisch liegen die Regionen deutlich dichter beieinander: In Ostwestfalen sind viele produzierende Familienunternehmen unterwegs, in Israel suchen viele High-Tech-Start-ups nach Kunden. Doch das Matching zwischen Mittelstand und Digital-Experten ist nicht einfach. Die Bertelsmann-Stiftung hat gemeinsam mit der israelischen Wirtschaftsförderung Start-up Nation Central das Potenzial solcher Begegnungen untersucht - die beispielhaft für die Zusammenarbeit von regionalen Hidden Champions und Start-ups mit globalen Wachstumsambitionen stehen soll.

In der Theorie ist daraus die Studie "The Best of Two Worlds - German and Israeli Innovation" entstanden (die hier zu lesen ist). In der Praxis organisierten die Partner kürzlich ein Aufeinandertreffen von ostwestfälischen Traditionsunternehmen und israelischen Start-ups in und um Bielefeld. Im Interview berichtet Markus Gick, Innovationsexperte der Bertelsmann-Stiftung, über die besonderen Herausforderungen des Auswahlprozesses - und die Aha-Momente beim gemeinsamen Treffen.

WirtschaftsWoche: Ostwestfälischer Mittelstand trifft israelische Start-ups - warum mussten sich gerade diese beiden Welten kennenlernen?Markus Gick: Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen überschneiden sich die Branchen, in denen sie unterwegs sind: Der Mittelstand ist stark produktionsgetrieben und auf der Suche nach Innovationen. Die Start-ups in Israel sind oft gerade in diesen Bereichen unterwegs: Industrie 4.0, Cyber-Sicherheit, Elektronik. Zum anderen komplettieren sich die Bedürfnisse: Israelische Startups verfügen über marktreife Produkte in High-Tech-Sektoren wie Industrie 4.0 und Cyber, die der deutsche Mittelstand benötigt, und suchen strategische Partner in neuen Märkten zur Skalierung, die der deutsche Mittelstand bietet.

Und jenseits der Produkte?Die Mentalität ist sehr ähnlich, das haben wir beim Austausch festgestellt. Beide Seiten wollen schnell etwas anpacken und umsetzen. Wenn man in Familienunternehmen oben ansetzt, können ...

