DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EUROMICRON AG NA O.N. EUCA DE000A1K0300 23.12.2019 19:15 CET
START RESTART AUCTION: 27.12.2019 09:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 27.12.2019 09:02
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EUROMICRON AG NA O.N. EUCA DE000A1K0300 23.12.2019 19:15 CET
START RESTART AUCTION: 27.12.2019 09:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 27.12.2019 09:02