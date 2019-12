Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 17 Tage ohne Veränderung , Erste Group -0,23% auf 34,11, davor 5 Tage im Plus (4,94% Zuwachs von 32,58 auf 34,19), Zumtobel -1,3% auf 9,11, davor 4 Tage im Plus (8,21% Zuwachs von 8,53 auf 9,23), voestalpine -0,64% auf 25, davor 3 Tage im Plus (2,78% Zuwachs von 24,48 auf 25,16), Pierer Mobility AG 0% auf 49, davor 3 Tage im Plus (7,93% Zuwachs von 45,4 auf 49), B-A-L Germany AG Vz 0% auf 1,6, davor 3 Tage im Plus (13,48% Zuwachs von 1,41 auf 1,6), Kapsch TrafficCom -2,96% auf 29,5, davor 3 Tage im Plus (5,92% Zuwachs von 28,7 auf 30,4), Wolford -0,83% auf 5,95, davor 3 Tage ohne Veränderung , Rosgix +0,26% auf 2697,51, davor 3 Tage im Minus (-0,52% Verlust von 2704,66 auf 2690,53), Addiko Bank 0% auf 14,4, davor ...

