Der Abschied von Boeing-Chef Dennis Muilenberg kann nur der Anfang sein. Folgen muss ein grundlegender Kulturwandel im Konzern, bei dem ausgerechnet der Rivale Airbus als Vorbild dienen könnte.

Warum wurde Boeing-Chef Dennis Muilenberg nun ausgerechnet an diesem Montag kurz vor Weihnachten gefeuert? Das ist die Frage, die sich viele Beobachter gerade stellen. Vielleicht war der wegen Softwareproblemen abgebrochene Flug des Raumschiffs Starliner der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Doch im Grunde stand seit Monaten fest: Der 55-Jährige war auf dem Führungsposten des weltgrößten Luftfahrtkonzerns kaum zu halten. Dafür sorgte das Debakel um die zwei Abstürze des wichtigsten Fliegers des Konzerns: des 737 Max. Die Crashs selbst waren fatal. Wie Boeing die Sache handhabte, machte alles noch schlimmer. Der Konzern manövrierte sich immer mehr ins Abseits.

Wahrscheinlich wollten Management und Verwaltungsrat nun mit Muilenberg einfach einen klaren Schuldigen für die aktuelle Krise benennen. Und nun, so die Hoffnung, können sie zumindest über die Feiertage einmal durchatmen.

Tatsächlich erkauft der Rauswurf von Muilenberg dem Konzern bestenfalls ein wenig Ruhe. Die Probleme löst er nicht. Nach dem zweistufigen Führungswechsel - zuerst soll Finanzchef Greg Smith das Ruder übernehmen und dann der Verwaltungsratsvorsitzende David Calhoun - muss bei Boeing ein grundlegender Wandel einsetzen. So sehr Muilenberg auch die Probleme bei Boeing scheinbar verkörperte, die den Konzern seit dem Absturz des ersten Fliegers Ende Oktober 2018 in die Kritik bringen. Er ist kaum mehr als ein Symbol für vieles, was seit Jahren in die falsche Richtung lief.

Unangenehme Entscheidungen

Da ist zum einen der zu starke Fokus auf die Aktionäre - zulasten der Fluglinien und der Belegschaft. Der begann schon lange bevor Muilenberg Mitte 2015 ins Amt kam. Sein Vorgänger Jim McNerney, ein ehemaliger Ex-General-Electric-Manager, hatte einen von Ingenieuren geprägten Technologiekonzern übernommen, der langfristige technologische Veränderungen wollte - und auf Produkte wie den Dreamliner Boeing 787 mit seinen revolutionären Leichtbaumaterialien setzte. Doch weil das den Aktionären zu teuer wurde, trieb McNerney dem Konzern die Experimentierlust aus. An deren Stelle setzte er kühles Portfoliomanagement und Shareholder Value.

Ein Beispiel ist das heutige Problemflugzeug Boeing 737 Max. Statt für viel Geld ein neues Modell zu entwickeln, renovierte McNerney das alte zum dritten Mal. Statt finanzieller Risiken, die sicher eintreten würden, nahm Konzern technische Risiken in Kauf, die nur wahrscheinlich und später eintreten würden, wenn auch dann wie bei der 737 Max möglicherweise mit viel gravierenderen Folgen. Denn um die Max trotzdem konkurrenzfähig zum Wettbewerber Airbus A320neo zuhalten, brauchte es umfangreiche Neuerungen, die sich mit einer aufwändigen Steuerung bändigen ließen. "Eine ...

