VANCOUVER, British Columbia, Dec. 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX:EMN) (das"Unternehmen" oder "EMN") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung (die "Platzierung") ohne Brokerbeteiligung von 1.200.000 Stammaktien (die "Aktien") zu einem Preis von 0,25 USD pro Aktie abgeschlossen hat.Der Erlös aus der Platzierung in Höhe von 300.000 USD wird für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.Nach dem Abschluss der Platzierung beträgt die Zahl der vom Unternehmen ausgegebenen und umlaufenden Aktien 176.265.435.Die Hälfte der Im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Aktien unterliegt einer vertraglichen Haltefrist, die am 28. November 2020 abläuft, und die übrigen Aktien unterliegen einer vertraglichen Haltefrist, die am 1. September 2021 abläuft.



Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf liegt, die Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts (das "Project") voranzubringen, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das Projekt befindet sich etwa 90 km östlich von Prag in der Tschechischen Republik. Das beabsichtigte Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden, die strategisch günstig im Herzen Europas gelegen sind.Ziel des Unternehmens EMN ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch die Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen versorgt.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

