Erstmals seit fünf Jahren gibt es wieder eine Zugverbindung auf die Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die EU reagierte auf die Eröffnung mit harter Kritik.

Mit einer Zugfahrt auf der längsten Brücke Russlands und Europas hat Präsident Wladimir Putin den Bahnverkehr zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim freigegeben. Das russische Staatsfernsehen zeigte am Montag in einer Live-Sendung, wie Putin zuerst beim Lokführer in der Kabine stand. "Pojechali" - "Los geht's", sagte er.

Eine echte "Schönheit" sei die Brücke, die erstmals seit 2014 nun wieder Bahnfahrten auf die Krim ermöglicht. Die EU und die USA kritisieren das Bauwerk als illegal, weil die Krim völkerrechtlich zur Ukraine gehört. Die Ukraine, die den Zugverkehr von ihrem Kernland aus nach der Annexion eingestellt hatte, verhängte Sanktionen gegen die Baufirmen.

Putin dagegen zeigte sich überglücklich, weil hier mit Talent und beharrlicher Zielstrebigkeit gezeigt werde, "dass Russland in der Lage ist, solche Infrastrukturprojekte auf Weltniveau umzusetzen". "Das ist nicht nur die größte Brücke Russlands, sondern von ihrer Ausdehnung her auch die größte Brücke in Europa", betonte er.

Das Bauwerk in der Meerenge von Kertsch - zwischen Schwarzem und Asowschem Meer - ist 19 Kilometer lang. Die Kosten werden ...

