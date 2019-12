Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - MDL Beast, das größte Musik-, Kunst- und Kulturfestival, das das Königreich jemals ausgerichtet hat, wurde mit einem Guinness-Weltrekord-Zertifikat für die höchste temporäre Bühne der Welt ausgezeichnetDas MDL Beast Festival hat Saudi-Arabien in spektakulärem Stil in die internationale Festivalszene eingeführt. Über 400.000 Menschen strömten auf das Gelände, um sich auf fünf einzigartigen Bühnen und in fünf Bereichen, darunter Art Beast (Aufführungen), MDL Town (Essen & Getränke) und Retail Therapy (Stil), unterhalten zu lassen.S.E. Turki Abdulmohsen Al-Al-Sheikh, Vorsitzender der General Entertainment Authority, sagte: "Was Tausende von Menschen in den letzten drei Tagen hier erlebt haben, ist das erste von vielen kulturellen, künstlerischen und Unterhaltungserlebnissen, die hoffentlich in großem Umfang und mit viel Farbe in diesem wunderbaren Land stattfinden werden, das reich an Erbe, Kultur und Fähigkeiten ist, wenn wir uns immer mehr der Welt gegenüber öffnen und Menschen zu uns einladen, damit sie erleben, was Saudi-Arabien zu bieten hat. Wir sind so stolz darauf, die besten in- und ausländischen Talente nach Riad, ins Herz des Königreichs, angezogen zu haben, und können es kaum erwarten, Ihnen zu erzählen, was als nächstes für das Land und MDL Beast ansteht... halten Sie die Augen offen!"MusikAuf der Big-Beast-Bühne genossen mehr als 45.000 Zuschauer die unglaublichsten Vorführungen einer noch nie dagewesenen Besetzung internationaler Superstars aus aller Welt, darunter Martin Garrix, David Guetta, J Balvin, Afrojack, Monsta X, R3hab, Salvatore Ganacci, Steve Aoki und Sebastian Ingrosso, die neben den besten EDM-DJs Saudi-Arabiens auftraten, darunter Cosmicat, DJ Baloo, Vinyl Mode und Dish Dash.R3hab kommentierte: "Was ich an diesem Festival mag, ist, dass es sehr anders ist - es ist eine komplette Fusion arabischer Künstler und vieler internationaler DJs und es funktioniert alles wirklich gut. Ich denke, das es etwas ganz Besonderes ist, was ich noch nie zuvor erlebt habe."Die Mitglieder der koreanische Band Monsta X sagten: "Wir, als koreanische Pop-Band, sind so aufgeregt, bei MDL Beast zu sein und auf der Big Beast-Hauptbühne in Saudi-Arabien aufzutreten! Dies ist so viel mehr als ein Musikfestival. Wir fühlen, dass es eine weitere große Chance ist, die Welt als eine Einheit zu verbinden. Wir sind überwältigt von der erstaunlichen Unterstützung, die wir von unserer Fangemeinde, den Monbebe, bekommen, und wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unsere Musik in die ganze Welt zu bringen."Steve Aoki besuchte sein eigens für diesen Zweck errichtetes PizzAoki-Lokal, um Fans zu treffen und ein Stück PizzAoki zu genießen. Im echten Aoki-Stil warf er während seines energiegeladenen DJ-Sets auch zehn Kuchen in die Menge, bevor er sich zusammen mit J. Balvin und Monsta X zu Sonderauftritten auf die Bühne gesellte.MDL Beast XPEinheimische und internationale Festivalbesucher kamen weiterhin im MDL Beast XP-Bereich zusammen, das ein eigenes Musikproduktionsstudio vor Ort beherbergte, und blickten in die Zukunft, indem sie eine neue Generation von saudischen Einheimischen ermutigten, mit Sound zu experimentieren und der Musik näher zu kommen.KunstIm Laufe des Festivals haben 22 Performance-Truppen aus der ganzen Welt völlig überwältigende Spektakel veranstaltet, während 40 Fuß hohe Einhornkamele durch die Menschenmengen paradierten und die unglaubliche Mischung aus Tradition und moderner Kultur repräsentierten, die das Kunstprogramm von MDL Beast darstellt.Ein begeisterter Festivalgast kommentierte: "Es ist einfach eine Premiere, so viel Talent und Unterhaltung in Saudi-Arabien zu sehen, besonders von der erstaunlich hohen Qualität, die wir in den letzten 72 Stunden erlebt haben. Mit all den internationalen Künstlern, die einfliegen, um aufzutreten, war es wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Wir sind wirklich Zeuge einer großen Veränderung in diesem Land - wir wissen, dass dies nicht über Nacht geschehen wird, aber MDL Beast hat eine große Rolle im nächsten Kapitel dieses Landes gespielt."John Rash, Creative Director des MDL-Beast-Festivals, sagte: "Was das Team hier in Saudi-Arabien geschaffen hat, hat selbst meine kühnsten Träume übertroffen. Es hat eine internationale Vision für ein Festival von Weltklasse umgesetzt und es mit jedem erdenklichen Detail auf eine ganz neue Ebene gehoben. Ich fühle mich geehrt, an einem so unglaublichen Meilenstein nicht nur in der saudi-arabischen Geschichte, sondern auch für die internationalen Festivals der Zukunft teilgenommen zu haben. Haltet die Augen offen, das 'Beast' wird zurückkommen!"Redaktionelle Hinweise:Alle Inhalte stehen im MDL Beast Media House zum Download bereit:https://mdlbeast.studiomediahouse.com (https://mdlbeast.studiomediahouse.com/)Filmmaterial ist kostenlos erhältlich und frei von urheberrechtlichen Einschränkungen.www.youtube.com/mdlbeast (http://www.youtube.com/mdlbeast)Video -https://mma.prnewswire.com/media/1058620/MDL_Beast_Festival_Video.mp4Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1058634/MDL_Beast_Festival_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058633/MDL_Beast_Festival_2.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058632/MDL_Beast_Festival_3.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058631/MDL_Beast_Festival_4.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058630/MDL_Beast_Festival_5.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058629/MDL_Beast_Festival_6.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058628/MDL_Beast_Festival_7.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058627/MDL_Beast_Festival_8.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058626/MDL_Beast_Festival_9.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058625/MDL_Beast_Festival_10.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058624/MDL_Beast_Festival_11.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058623/MDL_Beast_Festival_12.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058622/MDL_Beast_Festival_13.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1058621/MDL_Beast_Festival_14.jpg Pressekontakt:media@mdlbeast.comOriginal-Content von: MDL Beast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139180/4477324