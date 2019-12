Die Aktie von Zuora (WKN: A2JHJJ) gehört zu den sogenannten Cloud-Software-Unternehmen, die zeitweise besonders an den US-Börsen massiv gehyped wurden. Doch zuletzt ging es mit einigen dieser Aktien deutlich abwärts, wobei es Zuora besonders hart erwischt hat.

Dies hatte jedoch auch gute Gründe. Denn Zuora bekam sein exorbitantes Wachstum nicht gemanagt - und musste deshalb sogar eine Gewinnwarnung abgeben. Das müssen Sie sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen! Ein kleines Unternehmen wächst so stark, dass man dem Kundenansturm nicht mehr gewachsen ist. Letztlich gerät es dadurch in Schwierigkeiten, die zu einer Gewinnwarnung führen und die Aktie abstürzen lassen.

Management hat die Probleme gelöst...

Inzwischen hat das Management der Gesellschaft jedoch an der nachhaltigen Lösung der Probleme gearbeitet, so dass diese wieder voll auf Kurs sein dürfte. Dabei bestand niemals ein Zweifel daran, dass die Softwarelösungen von Zuora höchsten Ansprüchen genügen. So setzen beispielsweise Giganten wie Netflix diese schon seit längerer Zeit ein und zeigen sich hochzufrieden. Insofern sollte man die Zuora-Aktie ...

