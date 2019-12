The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2019ISIN NameDE000ETN0545 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0552 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0560 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0651 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0669 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0677 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0685 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0693 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0701 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0719 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0727 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0735 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0743 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0750 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0768 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0776 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0784 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0792 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0800 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0818 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0826 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0834 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0842 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0859 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0867 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0875 COMMERZBANK ETN UNL.DE000ETN0883 COMMERZBANK ETN UNL.DE000HLB4EJ0DE000HSH4SJ7DE000HSH4X88KYG2117A1067 CHINA HUIS.DA.HLDGS HD-10KYG876361257 TETHYS PETROLEUM LTD