L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Pure-Play-Anbieter von Ingenieurdienstleistungen, erhielt von einem weltweit führenden Erdölverarbeitungsunternehmen und Hersteller von Kunststoffen und Chemikalien den Zuschlag für ein Multi-Millionen-Dollar-Projekt, das die gesamte technische Planung, Beschaffung und Bauleitung (Engineering, Procurement and Construction Management, EPCM) für die Erweiterung einer existierenden Betriebsstätte in Europa umfasst.

Mit seiner mehr als zehnjährigen Erfahrung in Planung, Fertigung und Bauleitung hilft LTTS seinen Kunden, betriebliche Exzellenz und maximale Effizienz zu erreichen, indem es ihnen umfassende EPCM-Servicepakete anbietet.

Die Durchführung des Erweiterungsprojekts wird im Laufe von 30 Monaten auf der umgebauten Industrieanlage des Kunden in Deutschland erfolgen. Als strategischer Partner für Ingenieurdienstleistungen kommt LTTS eine Schlüsselfunktion beim Umsetzen des gesamten Projekts mithilfe eines EPCM-Modells zu, die von der Unterstützung der Beschaffung und des Lieferkettenmanagements bis hin zu Sicherheitsfragen und Konstruktionseffizienz reicht.

Die Projektabwicklung durch LTTS wird dem Kunden helfen, Qualitätsprodukte für die Endkunden bereitzustellen und seine Angebote zu erweitern, um die steigenden Anforderungen am globalen Markt für Chemikalien und Polymere erfüllen zu können.

Amit Chadha, President, Sales Business Development und Board Member bei L&T Technology Services wies darauf hin, dass LTTS als führender Serviceanbieter für die Prozessindustrie über tadellose Referenzen verfügt: "Mit 7 von 10 Topkunden in der Prozessindustrie, einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei umfassenden EPCM-Projekten und unserer Kompetenz im Fertigungsbereich bestätigt diese Auftragsvergabe durch einen Branchenführer erneut die starke Position von LTTS im Anlagenbau. LTTS hat bereits erfolgreich industrielle Umbauprojekte in den USA abgeschlossen und wir betrachten es als ein Privileg, mithilfe eines wichtigen Kunden nun auch die europäischen Märkte zu erreichen."

Über L&T Technology Services Ltd:

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 51 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben mehr als 16.700 Mitarbeiter, die in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Verkaufsbüros und 49 Innovationslabors tätig sind (Stand: 30. September 2019).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

