Der US-Finanzdienstleister Armour Residential REIT Inc. (ISIN: US0423155078, NYSE: ARR) zahlt am 30. Januar 2020 eine monatliche Dividende von 0,17 US-Dollar aus (Record date: 15. Januar 2020), wie das Unternehmen am Montag berichtete. Armour Residential firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist ein Finanzdienstleister, der in so genannte Mortgage-Backed Securities (durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere) investiert. Verwaltet wird ...

