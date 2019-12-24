FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BGTA XFRA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BGTA XFRA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N.