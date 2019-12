Wer als Dividendenjäger von weitgehend stabilen Ausschüttungen profitieren möchte, kommt um ein hohes Maß an Diversifikation letztlich nicht herum. Nur wer in viele zuverlässige Ausschütter investiert, kann ein breites Spektrum an Auszahlungen erhalten. Das dürfte unterm Strich zu einem hohen Prozentsatz an zuverlässigen Dividenden führen. Auch ETFs können einem bei diesem Vorhaben gewiss helfen. Mithilfe der Passivfonds erhält man als Dividendenjäger schließlich direkt ein breites, diversifiziertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...