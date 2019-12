++ Die US-Indizes beendeten die Sitzung am Montag etwas höher: Dow Jones (+0,34%), Nasdaq (0,23%) und S&P 500 (+0,09%). ++ ++ An den asiatischen Börsen ist die Stimmung am Dienstag gut: Nikkei (+0,04%), S&P/ASX 200 (+ 0,13%) und Shanghai Composite (+0,67%). ++ Am Devisenmarkt sind die Bewegungen begrenzt und überschreiten bei den Major-Paaren nicht die 0,2%. Der NZD ist die schwächste G10-Währung, während das GBP die stärkste Performance aufweist. Das Volumen der FX-Futures an den asiatischen ...

