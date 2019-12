Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat am 16.12. noch 55 Mio. Umsatz hinzugekauft bei einem Luftverkehrszulieferer, jetzt kommen 255 Mio. Umsatz hinzu, ein direkt doppelter Zukauf in Aurelius Manier: Chance gesehen, zugegriffen und direkt in Richtung Profitabilitätssteigerung unetrwegs: Aurelius "erwirbt die Geschäftsbereiche Distrelec und Nedis von der an der Schweizer SIX Swiss Exchange Börse notierten Dätwyler Gruppe. Die übernommenen Einheiten erwirtschaften mit ca. 850 Mitarbeitern jährliche Umsätze von rund 275 Mio. EUR. Über den Kaufpreis haben die Parteien ...

