Das Q4 ist für Amazon.com (WKN: 906866) entscheidend. In das Quartal fällt das alles entscheidende Weihnachtsgeschäft. In den vergangenen Jahren bedeuteten die Ergebnisse des vierten Quartals in der Regel auch gleich die Rekordumsätze: Das Unternehmen profitierte von schnellem Tempo und Innovation sowie dem allgemeinen Rückenwind durch den Aufstieg des E-Commerce. Das vierte Quartal 2019 sollte keine Ausnahme sein. Hier sind zwei Gründe, warum Investoren ein weiteres Rekordquartal von Amazon erwarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...