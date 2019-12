++ "FOMO"-Phänomen am US-Aktienmarkt? ++ Keine EURUSD-Erholung nach schwachen US-Daten ++ Deutsche Börse am Dienstag geschlossen ++Die Indizes der Wall Street konnten zu Beginn der verkürzten Handelswoche ihre jüngst ausgebildeten Allzeithochs erneut übertreffen. US-Präsident Donald Trump sagte am Samstag, dass der Phase-1-Deal mit China bald unterzeichnet werde, während Peking am Montag die Senkung von Zöllen ankündigte. Die Rede ist von insgesamt 859 Produkten, von gefrorenem Schweinefleisch ...

