"Die nächste große Bewegung des Dollars wird nach unten gehen", twitterte Jeffrey Gundlach, Wall Street's Anleihenkönig und Gründer und Vorstandsvorsitzender von DoubleLine Capital, am späten Montag. Wichtige Zitate "Einer der Gründe, warum der Dollar meiner Meinung nach in diesem Jahr stark geblieben ist, ist der bestehende Renditehunger in dieser ...

