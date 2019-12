Laut Anantha Padmanabhan, dem Vorsitzenden des All India Gem and Jewellery Domestic Council, sinken die Goldeinfuhren Indiens in diesem Monat um 30% gegenüber dem Vormonat, da die höheren Goldpreise die Nachfrage dämpfen, wie die Economic Times zitiert. Padmanabhan fügte hinzu: "Die Preise stiegen jedoch Anfang des Monats trotz der nachlassenden Besorgnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...