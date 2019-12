Die USA haben Huawei schon lange auf eine schwarze Liste gesetzt, weil sie Spionage aus China fürchten. Der US-Sicherheitsberater fordert das auch von Verbündeten.

US-Sicherheitsberater Robert O'Brien hat Deutschland und Großbritannien aufgefordert, den umstrittenen chinesischen Netzwerkausrüster Huawei vom Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes auszuschließen. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times" kritisierte er beide Länder scharf.

Huawei am Aufbau des schnellen Mobilfunknetzes der neuen Generation zu beteiligen, sei wie das Trojanische Pferd in die Stadt zu lassen. "Die deutschen Eliten mögen einen Deal mit China oder Huawei machen wollen, aber die deutsche Bevölkerung beginnt, dagegen zu rebellieren." Sie sei nicht bereit, zu einem Vasallen von Peking zu werden, "und ...

