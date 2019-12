Jean-Luc Proutat, Analyst bei BNP Paribas, schreibt in einer Notiz, dass die Parlamentswahlen in Großbritannien am 12. Dezember der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson eine deutliche Mehrheit im Unterhaus verschafft haben. Wichtige Zitate "Der Weg ist nun frei für die Ratifizierung des Austrittsabkommens (Brexit) durch das Vereinigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...