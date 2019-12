Ritter Sport startete 2012 in Nicaragua das Projekt "eigene Plantage". Mittlerweile gibt es Kakao von dort. Im Interview erklärt der landwirtschaftliche Leiter Hauke Will, welche Risiken das Unternehmen dafür einging.

Mit einer eigenen Kakaoplantage wollte Ritter Sport neue Maßstäbe setzen: 2012 kaufte das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Waldenbruch deshalb Ackerland in Nicaragua. Als "Vorreiter in der Branche" will das Unternehmen nicht nur als "erster und bislang einziger großer Tafelschokoladenhersteller" seine gesamten Produkte ausschließlich aus zertifiziertem Kakao produzieren, sondern selbst zum ernstzunehmenden Kakaobauer werden. 2500 Hektar ist die Kakaoplantage groß, die den Namen "El Cacao" trägt. Etwa die Hälfte der Fläche wird für den Kakaoanbau genutzt. Federführend für das Projekt ist Ritter Sports Leiter der landwirtschaftlichen Produktion Hauke Will. Der Diplom-Ingenieur studierte Lebensmitteltechnologie an der Technischen Universität München und arbeitet seit 2008 für Ritter Sport.WirtschaftsWoche: Herr Will, warum fiel bei Ritter Sport der Entschluss zu der eigenen Plantage?Hauke Will: Erstens, die Anbaubedingungen. Als reiner Abnehmer von Kakao hatten wir bislang kaum Einblick und vergleichsweise wenig Kontrolle. Zweitens, die Qualität des Kakaos. Mit einer eigenen Plantage können wir diese aktiv beeinflussen und verbessern. Und drittens bereitete uns die Abhängigkeit vom Zukauf eines qualitativ hochwertigen Rohstoffs Sorgen.

Sie entschieden sich für Nicaragua als Standort. Ein durchaus risikoreiches Land: Hurrikans, Überschwemmungen oder Trockenperioden sind keine Seltenheit. 2018 zeigten politische Unruhen, wie instabil die Lage dort sein kann. Auf ihrer Plantage verursachten die Umwelteinflüsse bei der ersten Haupternte einen Ernteausfall von fünf Prozent.Ginge es, würden wir natürlich am liebsten direkt vor der Haustür anbauen. Kakao wächst aber grundsätzlich nur in den Tropen und damit gibt es schon nicht allzu viele Länder auf der Welt, die infrage kommen. Für die Auswahl des Plantagenstandorts haben wir dann einen Kriterienkatalog entwickelt: Ist Land verfügbar? Stimmt die Qualität des Kakaos? Gibt es eine fundierte Kakao-Kultur? Welche Kakaosorten sind einsetzbar? Wie sind die politischen und sozialen Bedingungen in den Ländern? Da fiel letztlich die Entscheidung für Nicaragua. Unter anderem auch deshalb, weil wir das Land schon gut kennen und dort gut vernetzt sind, da Ritter Sport schon fast 25 Jahre in Nicaragua aktiv ist mit Kakao-Ankauf-Stationen.

Nichtsdestotrotz sind politische Unruhen in einem Land für auswärtige Unternehmen immer auch eine besondere Herausforderung. In Nicaragua waren das 2018 Demonstrationen bis hin zu gewalttätigen Ausschreitungen, Straßensperren, Ausgangsverbote, manche Unternehmen schlossen vorübergehend. Welche Auswirkungen gab es auf El Cacao?Die Unruhen haben uns vor logistische Herausforderungen gestellt. Durch Straßensperren kam der Kakao zeitweise nicht von der Plantage herunter und Dünger oder Diesel nicht auf die Farm drauf. Mit diesen Herausforderungen mussten wir dann leben und pragmatische Lösungen finden. Wichtig in dieser Situation war für uns, den Zahltag für die Mitarbeiter, der alle 14 Tage stattfindet, einzuhalten, damit alle ihren Lohn bekommen und keine weitere Unsicherheit geschürt wird. Als Unternehmen haben wir vor Ort zudem eine ganz klare Linie: Wir halten uns konsequent aus politischen Fragen heraus. Uns geht es um den Kakao - da hat Politik für uns keinen Raum.

Welche Risiken sind Sie mit diesem Projekt "eigener Kakao" eingegangen?Viele! Zum Beispiel, dass wir über hundert Jahre gelernt haben, gute Schokolade herzustellen und zu vermarkten, aber zum Zeitpunkt des Projektstarts 2012 weit davon entfernt waren Kakaobauern zu sein. Aktiv in den Kakaoanbau-Markt einzusteigen und dabei gleich noch in eine der größten Plantagen weltweit zu investieren birgt auch ein großes finanzielles Risiko. Aber das Hauptrisiko liegt in der Herausforderung, die Landwirtschaft heutzutage einfach hat: Schwierige klimatische Bedingungen, die teilst schwere Schwankungen mit sich bringen können. Solche Themen hat man als Industrieunternehmen in der Regel nicht so sehr vor Augen. Ein Unternehmen bricht also aus seiner geschützten Produktionsumgebung, wie wir sie hier in Waldenbuch haben, und taucht ein ...

