Du hast ein neues Android-Smartphone oder -Tablet zu Weihnachten bekommen? Unser Starter-Guide informiert dich über die wichtigsten Apps und erleichtert dir den Einstieg in Googles mobiles Betriebssystem. Von einem älteren Android-Smartphone auf ein neues Modell umzusteigen ist relativ einfach. Sofern eure Kontakte, Kalendereinträge und so weiter sowieso bei Google hinterlegt sind, reicht es im Grunde aus, euch auf dem neuen Gerät mit eurem Google-Konto anzumelden. Einige Hersteller, wie Samsung, Huawei oder LG, bieten darüber hinaus auch eigene Tools an, um Daten von einem Gerät auf ein anderes ...

