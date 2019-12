In Dezember konnten die Käufer zunächst einen Rückfall der Aixtron-Aktie unter die Unterstützung bei 7,94 Euro verhindern und anschließend einen Vorstoß bis an die 50-Tagelinie vollziehen. An diesem Widerstand stießen sich die Bullen in den letzten Tagen jedoch mehrfach die Hörner. Zuletzt mussten die Käufer am Montag dem Verkaufsdruck Tribut zollen und den Rückweg antreten. Vollkommen verspielt ist die Chance auf eine Fortsetzung der Rallye damit jedoch noch nicht, denn die unterhalb des EMA50 ... (Dr. Bernd Heim)

