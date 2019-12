Mit Nachdruck hämmerten die Käufer in der letzten Woche bei der Royal Dutch Shell-Aktie gegen die 50-Tagelinie bei 26,30 Euro. Sie konnte am Mittwoch und Donnerstag überwunden werden. Der nachfolgende Test des Ausbruchsniveaus ist den Bullen jedoch etwas misslungen, denn der Kurs fiel wieder unter seinen gleitenden Durchschnitt zurück. Weil die Bullen diese Panne am Montag jedoch mit einem dynamischen Wiederanstieg über die 50-Tagelinie kontern konnten, besteht weiterhin die Chance, die am 2. Dezember ... (Dr. Bernd Heim)

