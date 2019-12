Am Heiligen Abend bewegen sich die Indizes an der New Yorker Wall Street kaum. Im Fokus standen vor allem Boeing und der Fahrdienstvermittler Uber.

Unmittelbar vor dem Weihnachtsfest haben sich die US-Börsen besinnlich gezeigt. Nach dem jüngsten Rekordlauf zogen es die wenigen noch verbliebenen Anleger meist vor, die Lage zu beobachten. So endeten die Indizes am Dienstag bei geringen Umsätzen nur wenig verändert.

Im Einzelnen verlor der Dow Jones zum Handelsschluss 0,13 Prozent auf 28.515,45 Punkte. Er notierte damit leicht unter seinen Rekordständen vom Vortag. Seit Jahresbeginn steht für den Dow aktuell ein deutliches Plus von knapp 20 Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,02 Prozent auf 3223,38 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 stieg um 0,04 Prozent auf 8699,51 Zähler.

Händler ...

