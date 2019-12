Zum Jahresabschluss wollen viele den Männern bei der Müllabfuhr danken. Aber bei Trinkgeld droht sogar Knast! Weil man sich damit Vorteile erkaufen könnte. Ist das nicht etwas übertrieben? Oder unserer aller Rettung?

Wie machen Sie das generell mit dem Trinkgeld? Also in Restaurants und Bars ja klar, oder? Der freiwillige Obolus bei der Frau an der Toilette: Nö, weil das müssen die ja eh abliefern und dürfen es nicht behalten. Beim DHL-Boten wird es schon schwieriger: Kann man mal machen, aber Vielbesteller werden sich denken: Das muss nicht zweimal am Tag sein. Die Rewe-Boten mit den Wasser-, Bier- und Saft-Kästen kriegen von mir aber immer was.

Dann wiederum gibt es Dienstleister, die machen unser Leben schöner, fliegen aber komischerweise unter dem Trinkgeld-Radar. Haben Sie dem U-Bahn-Fahrer schon mal einen Zehner reingereicht? Oder Ihrem ICE-Lokführer eine Schachtel Pralinen? Ich nicht. Aber die Vorstellung gefällt mir. Würde ich gerne mal machen.

Gerade jetzt zum Jahresende wollen sich viele von uns bei denen bedanken, die wie Heinzelmännchen die Fleißaufgaben erledigen, ohne dass wir ihnen je begegnen: bei den Briefträgerinnen und Briefträgern und den Jungs und Mädels von der Müllabfuhr. Gerade die haben einen anstrengenden Allwetterjacken-Job unter Zeitdruck. Wir machen den Briefkasten auf, uns fällt das Papier entgegen und wir merken von all der Plackerei bis dahin nichts. Wir stopfen unsere Mülltonnen dieser Tage wieder voll mit Geschenkkartons und -papieren und müssen nur abwarten. Irgendwann wird der ganze Mist abgeholt.

Das mit dem Bedanken ist aber auch in der Weihnachtszeit nicht so einfach. Nicht, dass wir am Ende ins Gefängnis wandern. Nur weil wir es gut gemeint haben. Denn es klingt zwar in diesem Zusammenhang absurd, aber: "Gut gemeint" ist oft der Türöffner zur Korruption. Und Korruption zerfrisst Gesellschaften wie Krebs. Wenn Sie irgendwo in der Welt ein Polizist anhält und sagt: "Sie haben da gerade ein Stopp-Schild missachtet. Das kostet Sie jetzt richtig viel.""Wie viel denn?""Was haben Sie denn bar da?""50 Dollar.""Normalerweise ...

