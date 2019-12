Trader auf der Suche nach dem zu ihrem Handelsprofil passenden Online-Broker sollten Gebührenmodelle auch speziell auf Extrakosten bei Regionalbörsen und außerbörslichen Handelsplätzen überprüfen. Denn manchmal ist dort der Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen geringer als an Börsen, die höhere Liquidität bieten. Wer mit hoher Frequenz handelt, setzt häufig auf kleine, kurzfristige Kursbewegungen. Deshalb könnte das Traderleben so einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...