Rund um die Festtage steigt der Bedarf an Präparaten gegen Völlegefühl. Erst recht, seitdem sich die Deutschen zunehmend für Magen- und Darmprobleme interessieren. Wer profitiert davon?

Eigentlich ist das Thema ja tabu. Doch dann reden diese netten, sympathischen Menschen doch über Blähungen und Magenprobleme. Obwohl das Thema ja irgendwie peinlich ist. Sie erzählen, dass sie sich vor lauter Angst schon gar nicht mehr unter Leute trauen. Und dann kommt irgendwie immer ein Arzt oder ein Apotheker ins Spiel, der ihnen Kijimea für den gereizten Darm empfiehlt. Und nun ist alles gut. Sagen die netten Werbe-Testimonials jedenfalls. Jeden Abend, immer kurz vor der Tagesschau. Der Hersteller Synformulas wirbt in teuren 20-Sekunden-Spots so für sein Reizdarm-Präparat.

Der Zeitpunkt ist gut gewählt. An Tagen wie diesen - nachdem die Gans gegessen und die letzten Weihnachtsplätzchen verspeist sind - steigt der Bedarf an Präparaten, die in Magen und Darm wieder Ordnung schaffen. Die Hersteller, darunter zahlreiche Mittelständler, verdienen gut an der alljährlichen Weihnachtsvöllerei und ihren Folgen.

Doch nicht nur zur Weihnachtszeit boomt inzwischen das Geschäft. Sagt etwa Thomas Golly, Partner bei der auf den Apothekenmarkt spezialisierten Beratung Sempora: Dass sich der Markt seit Jahren gut entwickelt, habe vor allem damit zu tun, dass Magen-Darm-Präparate inzwischen stärker ...

