2019 war eines der besten Börsenjahre der jüngeren Geschichte. Doch wie geht es 2020 weiter? Hält der Aufschwung an oder kommt die Rezession? In welche Assetklassen sollen wir investieren?

Zu dem Erfolg 2019 beigetragen hat zum einen, dass die relevanten Notenbanken die Märkte mit massiven Lockerungen ihrer Politik überraschten. Zum anderen, dass der Markt bei den politischen Risiken die Hoffnung auf Lösungen in den Vordergrund stellte, und entsprechend von einem wirtschaftlich positiven Impuls danach ausging.

Die Weichen für 2020 sind gestellt, einige der politischen Faktoren sind in den Hintergrund getreten und damit ist der Fokus auf das fundamentale Umfeld als Einflussfaktor der Märkte geschärft. So sollte der von Boris Johnson ausgehandelte Brexit-Deal verabschiedet werden, die USA und China haben sich zumindest auf einen Phase 1 Trade Deal verständigt und der USMCA, der "Ersatz"-Vertrag für das Freihandelsabkommen NAFTA, überspringt derzeit die legislativen Hürden.

Damit ist die Bühne bereitet für die Konjunktur als dem wesentlichen Treiber für die Kapitalmärkte im Jahr 2020. Die Frage, ob der Aufschwung nach einer Schwächephase verlängert wird oder ob wir trotz Entlastung auf der politischen Front in eine Rezession abgleiten, weil in den internationalen Lieferketten bereits zu viel Schaden angerichtet wurde und das beschädigte Vertrauen nicht wieder hergestellt werden kann, das wird die "Million Dollar"-Frage zumindest des ersten Halbjahres in 2020 sein.

Die Frage "Rezession" oder "keine Rezession" setzt den Rahmen für die Kapitalmärkte. Aktienmärkte haben in diesem Jahr ihren Kursanstieg überwiegend den Bewertungsausweitungen zu verdanken, da besteht mit ...

