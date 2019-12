Nachdem die Bullen wochenlang daran gescheitert sind, die Aktie der Geely Automobile Holding über das Hoch vom 8. November bei 1,81 Euro ansteigen zu lassen, liegt der Ball nun wieder im Feld der Verkäufer und man muss sagen, sie haben die sich ihnen bietende Chance bislang gut genutzt. Vor den Feiertagen ist die Geely-Aktie in eine Abwärtsbewegung übergegangen. Das hat dazu geführt, dass die 50-Tagelinie bei 1,67 Euro am Freitag wieder erreicht und auch schon leicht unterschritten wurde. Am Montag ... (Dr. Bernd Heim)

