Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar, ein führender Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten, gab bekannt, dass das Unternehmen den Zuschlag für die Bereitstellung von 490 MW hocheffizienter Module für das Projekt zur Übertragung von Ultra-Hochspannung für Huanghe Hydropower in der Provinz Qinghai erhalten habe. Das Projekt ist mit einer Leistung von 3,1 GW das weltweit führende Demonstrationsprojekt für Ultra-Hochspannung. Es ist auch für die Anwendung neuer Technologien und den Projektprüfeinsatz der Nutzung erneuerbarer Energien mit Ultra-Hochspannung von großer Bedeutung.JA Solar wird seine Mono PERC 9BB bifazialen Halbzellen-Doppelglasmodule für das Projekt liefern und damit die Integration von fortschrittlichen Solarprodukten und dem Ultra-Hochspannungsnetz erleichtern. Mit einer Ausgangsleistung von 410 W in der Massenproduktion und einem Umwandlungswirkungsgrad von 20,4 % beinhaltet dieses innovative Produkt einige der führenden Technologien, einschließlich der bifazialen Zelle, 9BB, der Halbzellen- und der Doppelglasstruktur.Insbesondere die 9BB-Technologie verringert den Verlust an Widerstandsfähigkeit, die Halbzellentechnologie ermöglicht eine bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und die Doppelglasstruktur ermöglicht eine bessere Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungen. Zusätzlich wird die Gallium-Dotierungstechnologie auf den Silizium-Wafern angewendet, um die lichtinduzierte Degradation (LID) effektiv zu mindern. Diese Technologien sorgen allesamt dafür, dass die Module die Stromerzeugungsleistung optimieren. Das erweiterte Modul von JA Solar konnte mit seiner Zuverlässigkeit und seiner Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Umgebung die Tests von TUV Nord und Intertek bestehen und eignet sich hervorragend für eine Reduzierung der Gesamtsystemkosten (BOS) und der Stromgestehungskosten.Der Vorstandsvorsitzende von JA Solar, Jin Baofang, erklärte: "Huanghe Hydropower Development Co., Ltd ist ein großes umfassendes Energieunternehmen der State Power Investment Corporation. Es verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bau und in der Entwicklung von Photovoltaik-Kraftwerken und pflegt eine langjährige Zusammenarbeit mit JA Solar. Es ist uns eine Ehre, an diesem Vorreiterprojekt gemeinsam mit Huanghe Hydropower zu arbeiten und and wir werden gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern den großflächigen Einsatz von hocheffizienten Produkten weiter vorantreiben, damit die Branche weltweit die Netzparität erreichen kann."Pressekontakt:Xiaorui Sun+86-10-6361-1888 x1698bj.sunxr@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139922/4477818