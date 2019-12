Wangen/ZH (ots) -Blumen begleiten die Menschen ein Leben lang. Der SchweizerischeFloristenverband (SFV) möchte dies im kommenden Jahr verstärkt zumAusdruck bringen: Der SFV feiert 2020 sein 100-jähriges Bestehen,gibt sich mit «florist.ch» einen neuen, einheitlichen Auftritt undplant verschiedene Aktionen für Mitglieder und Öffentlichkeit. Erstes sichtbares Zeichen des Jubiläumsjahrs ist der neue, schweizweit einheitliche Auftritt mit gemeinsamem Namen und Logo «florist.ch». Es wird über die zahlreichen Fachgeschäfte verbreitet und an der vom 12. bis 14. Januar 2020 in Zürich stattfindenden Branchenausstellung «Ornaris ZH» einen ersten öffentlichen Auftritt haben.Florist.ch-Geschäftsleiter Urs Meier freut sich auf das Jubiläumsjahr: «Wir wollen unseren Mitgliedern und der Öffentlichkeit zeigen, dass wir ein lebendiger Verband sind, der sich für die Berufsleute einsetzt.» Neben der Generalversammlung und dem Jubiläumsfest vom 19. Juni in Locarno/Ascona, gehört für Urs Meier die Herausgabe einer Sonderbriefmarke durch die Schweizerische Post im Mai 2020 zu den Höhepunkten im kommenden Jubiläumsjahr. Daneben finden verschiedene Aktivitäten für Mitglieder und eine interessierte Öffentlichkeit statt.Mit rund 900 Mitgliedern ist florist.ch der einzige Verband für FloristInnen in der Schweiz und dem Fürstentum Lichtenstein. Dank der acht Sektionen sind sie auch regional bestens verankert. Florist.ch vertritt die Interessen der Floristbetriebe und ist bestrebt, die Probleme und Anforderungen der Branche wahrzunehmen und Zielsetzungen zu formulieren und entsprechende Massnahmen zu treffen, um auch zukünftig die Branche im doppelten Sinne erblühen zu lassen. Florist.ch ist dem Europäischen Dachverband Florint angeschlossen.Jährlich bildet florist.ch 250 Lernende aus, und rund 300 Fachkräfte bilden sich an den Kursen und an Tagungen des Verbandes aus. Das Fachmagazin «Florist» informiert die gesamte Branche monatlich über nützliche, zukunftsorientierte und auf den Praxisalltag bezogene Themen und berichtet alles Relevante aus der Schweizer Floristik-Branche.Mehr zu florist.ch und zum Jubiläumsjahr: www.florist.ch (pd)Kontakt:Urs Meier, Geschäftsleiter florist.ch: Mobile +41 79 474 90 06 /urs.meier@florist.chOriginal-Content von: florist.ch - Schweizer Floristenverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072021/100839245