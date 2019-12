Seit Jahrzehnten fahren Nachtzüge durch Europa. Der spezielle Charme des Nischenangebots ist bis heute erhalten geblieben. Doch plötzlich steht die rollende Schlafkabine vor einer Renaissance - vor allem aus einem Grund.

Dieser Blick, wenn man die Situation überschlägt: Was mache ich hier eigentlich? So ging es wohl dem elegant gekleideten Schweizer Pensionär im Nightjet 471 Berlin-Basel, Wagen 302, Schlafplatz 62, als ihm der Zugbegleiter kurz hinter Wannsee eröffnete: "Ihr Bettnachbar bekommt sein Frühstück übrigens morgen früh um 4.30 Uhr."

Der Schweizer wollte eigentlich bis kurz nach sieben schlafen. Sorry, aber so ist das Leben an Bord eines Nachtzugs. Daran hat sich in den letzten 40 Jahren nichts geändert. Der eine kriegt verpennt seinen labbrigen Snack mit Kaffee aufgetischt, der andere knatscht sich frustriert die Ohropax tiefer rein. Der eine liegt oben, der andere riecht dessen Schuhe in 30 Zentimeter Abstand neben seiner Pritsche unten. Der eine braucht zum Schlafen absolute Dunkelheit, der andere will noch lesen. Der eine weiß gar nicht, dass er schnarcht, der andere kann nicht abwarten, es ihm am Morgen zu unterbreiten. Das gibt es so nur im Nachtzug. Es sei denn, man bucht eine Einzelkabine.

Sekt in Zimmertemperatur

Das Nachtzugkonzept ist bis heute so, wie man es kennt. Doch plötzlich gilt es als wegweisende Mobilität des 21. Jahrhunderts - eine Mischung aus Vernunft und Bahnnostalgie, aus Komfort und Kompromiss, aus Klimaschutz und Gewissensbissen. Der Nachtzug feiert jedenfalls ein überraschendes Comeback. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hielten ihm schon immer die Treue. Schweizer und Osteuropäer wollen nachziehen - selbst die Deutsche Bahn denkt über einen Wiedereinstieg nach.

Eigentlich schien das Hotelzimmer auf der Schiene längst überholt. Doch nun läuft das Geschäft besser als erwartet. Die Nachfrage steigt - dank Greta Thunbergs Umweltbewegung. Wird 2020 das Jahr des Nachtzugs - die Sechs-Quadratmeter-Kabine eine Alternative zum 6-Uhr-Flug?Der Schweizer Mitreisende in Wagen 302 hat die Frage für sich bejaht. Er lebt mit seiner Familie seit Jahrzehnten in Berlin. Ab und zu berät er noch Unternehmen in seiner alten Heimat - und fährt Nachtzug. Es wolle den Billigflieger "in Herrgottsfrühe" vermeiden. "Klimafreundlicher ist es auch." Dann greift er zum Buch und bittet darum, beim Aufstehen in der Nacht "mäuschenstill" zu sein.

Abends einsteigen, morgens am Ziel - die Vorstellung hat ihren Reiz. Tickets ...

