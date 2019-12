ÖBB-Chef Andreas Matthä über das Geschäft mit den Schlafwagen.

WirtschaftsWoche: Herr Matthä, wann sind Sie das letzte Mal mit dem Nachtzug gefahren?Andreas Matthä: Das ist gar nicht so lange her. Vor circa sechs Wochen von Wien nach Berlin. Ich fahre immer mal wieder mit dem Nachtzug. Das ist eine sehr angenehme Form des Reisens. Ich spare mir das Hotelzimmer und komme mitten in der Stadt an - das ist viel entspannter als fliegen.

Sie sind seit 2016 Chef der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Die Deutsche Bahn ist damals aus dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen, die ÖBB haben in den Nightjet investiert und einen Teil der Nachtzüge der Deutschen Bahn übernommen. War das ein guter Deal? Wir sind sehr zufrieden. Wir haben damals 40 Prozent der Nachtzuglinien der Deutschen Bahn übernommen. In diesem Jahr werden wir voraussichtlich 1,5 Millionen Passagiere im Nachtzug durch Europa fahren. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von über zehn Prozent. Einzelne Linien wie Zürich - Wien laufen deutlich besser. Dort sind wir 2019 um 20 Prozent gewachsen.

Mehr Fahrgäste sind das eine. Ist das Nachtzuggeschäft für sich genommen denn auch profitabel? Es gibt mehrere Dimensionen, wie wir Erfolg definieren. Wirtschaftlich ist das Nachtzuggeschäft okay, aber man wird damit nicht reich. Es ist und bleibt ein Nischengeschäft. Wir fahren Hotelzimmer durch die Nacht, das heißt Aufwand und Produktionskosten sind hoch. Der Nachtzug bringt uns aber ein enorm positives Image. Nachtzüge sind rollende Werbung. Das wirkt sich auf andere Geschäftsfelder aus. Wir haben die zufriedensten Kunden in der Europäischen Union.

Das heißt aber, dass der Nachtzug unterm Strich ein Verlustgeschäft ist?Nicht jede einzelne Linie wäre für sich genommen profitabel zu bewirtschaften. Was uns immer wieder schmerzt sind Änderungen im Betrieb wie Baustellen und Vollsperrungen in der Nacht. Busersatzverkehre sind für den Nachtzug so nicht möglich. Zum Glück kommt das nicht sehr häufig vor. Unterm Strich ist das Geschäft leicht schwarz.

Die ÖBB werden staatlich bezuschusst, um Nachtzüge zu betreiben. Sind Subventionen notwendig, um das Geschäft in Europa auf Dauer erfolgreich zu betreiben? Die ÖBB erhalten keine Subventionen, sondern klar definierte Leistungsbestellungen auf innerösterreichischen Relationen. Der Staat will damit Pendler unterstützen und ihnen sehr späte beziehungsweise sehr frühe Zugverbindungen ermöglichen. Die Förderung gilt aber nur für die Verbindungen innerhalb Österreichs. Sobald unsere Züge die Grenze überqueren, zahlt der Bund nichts mehr.

Wie wichtig sind diese Subventionen für die Bilanz?Die Leistungsbestellungen sind ein angenehmes ...

