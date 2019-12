E-Motoren sind leise und vor allem für Fußgänger gefährlich. Deshalb brauchen neu auf den Markt kommende E-Autos seit einiger Zeit einen auf sich aufmerksam machenden Sound. Der wird in Studios der Autobauer kreiert.

Fredrik Hagman könnte auch in einem Musikstudio sein Geld verdienen. Er hat dicke Kopfhörer auf dem Kopf, starrt auf seinen Computermonitor und beobachtet Linien, deren Zacken sich auf und ab bewegen. So schaffen die Profis neue Töne, die kein Instrument der klassischen Art erzeugt. Doch Hagman mischt hier keinen Soundtrack zusammen. Sein oberster Arbeitgeber ist auch kein Musikproduzent, sondern der Chef einer Autofabrik. Und die Klänge, die der Schwede mit flinken Händen auf vielen Reglern seines Pults heraustüftelt, sollen später auf der Straße Menschenleben retten.

Hagman erklärt: "Seit Sommer ist es Pflicht, dass neue Autos mit Elektromotor oder einem Plug-In-Hybrid-Antrieb Töne von sich geben müssen, die zum Beispiel Fußgängern oder Radfahrern als Warnung dienen. Die Regeln dafür sind in den verschiedenen Regionen zwar ähnlich, aber eben doch unterschiedlich."

Im Göteborger Soundstudio von Volvo zeigt er, mit welchen Paragrafen er sich herumschlagen muss. In Europa und China zum Beispiel muss das Geräusch in einem hörbaren Bereich von 40 bis 60 Dezibel liegen und nach dem Losfahren bis einschließlich Tempo 20 hörbar sein. In den USA muss sich das Auto bei laufendem Motor bereits im Stand melden und darf erst ab 30 km/h verstummen. Gemessen wird in zwei Metern Entfernung von einer gedachten Mittellinie des Fahrzeugs jeweils an den Flanken.

Hagmann dämpft die Erwartungen an allzu große Kreativität ...

