Auf dem Riesenrad in Düsseldorf: Austausch über Aktienhochs und Aktien-Chancen 2020 in luftiger Höhe, 55 Meter über dem Boden. Der NASDAQ 100 war der beste Index der Dekade. Wer macht die Pace 2020? Europa oder USA im Wahljahr? Wo sind die Chancen am größten und warum - aus technischer Sicht? Jörg Scherer von der HSBC im Gespräch mit Antje Erhard über Aktienmärkte 2020!