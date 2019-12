Die Aktie von Borussia Dortmund markierte am 14. November bei 8,13 Euro ein Tief von dem aus der Wert anschließend bis zum 11. Dezember wieder anstieg. Nach dem Hoch bei 9,17 Euro übernahmen jedoch die Verkäufer das Ruder. Sie ließen die Aktie schnell wieder unter ihre 50-Tagelinie zurückfallen. Das Tief dieser Abwärtsbewegung wurde erst am 23. Dezember bei 8,28 Euro ausgebildet, nachdem der Kurs an den Tagen zuvor auf Höhe der Marke von 8,50 Euro eine kleine Seitwärtsbewegung vollzogen hatte. Damit ... (Dr. Bernd Heim)

