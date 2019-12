Die US-Arbeitslosenquote ist auf dem niedrigsten Stand seit etwa einem halben Jahrhundert. Für die US-Notenbank ist das mit Blick auf die Zinspolitik ein wichtiges Zeichen.

Der Arbeitsmarkt in den USA ist weiter in robuster Verfassung. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Woche zum 21. Dezember um 13.000 auf 222.000 und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...