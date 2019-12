Einer der größten Gewinner am Aktienmarkt war in diesem Jahr Roku (WKN: A2DW4X). Das Unternehmen, das mehr als 30 Millionen US-Haushalte mit Video-Streaming versorgt, hat seinen Aktienwert im Jahr 2019 mehr als vervierfacht. Die Anleger glaubten plötzlich, dass Roku der ultimative Gewinner in dieser heftig umkämpften Branche sein könnte. Dieser Bereich wird weiterhin eine Wachstumssparte für Privatanleger sein, aber das kommende Jahr sollte sich als eine größere Herausforderung erweisen, da Roku ...

