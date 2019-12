Nachwahlbefragungen sehen Netanjahu im Rennen um den Parteivorsitz deutlich vorn. Auf Twitter hat der sich bereits zum Sieger erklärt. Auch sein Kontrahent gratuliert.

Im Rennen um den Vorsitz der rechtskonservativen israelischen Regierungspartei Likud hat sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zum Sieger erklärt. Der 70-Jährige schrieb am Donnerstagabend auf Twitter von einem "großen Sieg". Sein Rivale Gideon Saar gratulierte ihm am frühen Freitagmorgen zum Erfolg. "Meine Freunde und ich stehen hinter ihm (Netanjahu) in der Kampagne für den Erfolg von Likud in den Wahlen", twitterte Saar.

Offizielle Zahlen zu der Abstimmung der Parteibasis lagen zunächst nicht vor. Erste Nachwahlbefragungen sahen Netanjahu nach Medienberichten bei knapp 71 Prozent, sein Herausforderer Saar kam danach auf 29 Prozent. Der ehemalige Innen- und Erziehungsminister Gideon Saar war der einzige Gegenkandidat.

Damit dürfte Netanjahu auch wieder Likud-Spitzenkandidat bei der Parlamentswahl am 2. März werden. Rund 116.000 Parteimitglieder waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...