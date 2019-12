Immer mehr Zentralbanken experimentieren mit Kryptowährungen. Litauen bringt nun eine digitale Sammlermünze heraus.? Sammlermünze zum Gedenken an die Geschichte des Landes? Sechs digitale Coins aus unterschiedlichen Kategorien gegen physische Münze eintauschen? Litauens Zentralbank möchte erste Erkenntnisse im Umgang mit Kryptowährungen ziehenKryptowährungen fangen langsam an, sich in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Die Bank von Litauen möchte nun eigene digitale Coins ...

