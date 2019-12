Der Einsatz der Flugzeuge soll im Januar starten, der des Zerstörers im Februar. Japan reagiert mit dem Beschluss auf Angriffe auf Handelsschritte im Mai und Juni.

Japan will zum Schutz seiner Handelsschiffe in Nahost ein Kriegsschiff und zwei Patrouillen-Flugzeuge in die Region schicken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...