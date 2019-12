Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat die US-Sanktionen gegen die russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als "absolut indiskutabel" kritisiert. "Der amerikanische Präsident versucht, Europa wirtschaftlich zu unterwerfen", sagte Walter-Borjans der "Passauer Neuen Presse" (Freitag). "So geht man nicht miteinander um. Die USA haben bei Nord Stream 2 definitiv nicht mitzuentscheiden." Die Pipeline sei im Übrigen nur ein Strang der europäischen Energieversorgung und keine Verpflichtung, nur noch Gas aus Russland zu beziehen.

Nord Stream 2 soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Die Leitung soll bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern anlanden. Die USA warnen vor einer zu großen Abhängigkeit der EU von russischem Gas. US-Präsident Donald Trump hatte deshalb Ende voriger Woche per Unterschrift Sanktionen in Kraft gesetzt. Diese zielen auf die Betreiberfirmen spezialisierter Schiffe ab, mit denen die Rohre durch die Ostsee verlegt werden. Ziel ist es, die Fertigstellung noch zu verhindern.

Russland wirft den USA dagegen vor, aus wirtschaftlichem Eigeninteresse gegen russisches Pipeline-Gas vorzugehen, um in Europa ihr viel teureres Flüssiggas verkaufen zu können. Nord Stream 2 kostet fast zehn Milliarden Euro. Insgesamt wurden bisher mehr als 2300 Kilometer der insgesamt 2460 Kilometer langen Pipeline verlegt, wie das Betreiberkonsortium zuletzt mitteilte./sku/DP/zb

