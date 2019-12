"Die Welt" zum Streit über Nord Stream 2:

"Man kann die deutsch-amerikanischen Beziehungen in zwei Versionen erzählen: zum einen als eine der Bündnispartnerschaft, zum anderen als eine der nationalen Interessen, jedenfalls immer dann, wenn es um Handelsbeziehungen geht. Wer solches bedenkt, der wird im Schlagabtausch zwischen der Regierung Trump und Merkels Kabinett nichts Außergewöhnliches finden. Nur eines ist anders: die Verlogenheit. Während Adenauer, Brandt, Schmidt, Kennedy und Reagan offen ihre Belange ansprachen, verbergen die heutigen Regierungschefs ihre Bedürfnisse hinter dem Namen Europas. In Wahrheit will Washington sein Flüssiggas an die Deutschen verkaufen und Berlin sämtliche Vorzüge des exklusiven deutsch-russischen Nord-Stream-2-Geschäftes genießen - gleichgültig, welche Bedenken die europäischen Partner hegen."/yyzz/DP/he

